Prasówka z Rzeszowa 8.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Jutro, w uroczystość Bożego Ciała, jak co roku zaśpiewamy w Parku Sybiraków w Rzeszowie najpiękniejsze utwory muzyki chrześcijańskiej. Początek o godz. 19.

Aplikacja „Better World - help refugees” stworzona przez studentów WSIiZ: Mateusza Partykę, Gabrielę Nowak, Pawła Sołtysa i Macieja Wojturskiego zdobyła trzecie miejsce w VII Ogólnopolskiej Konferencji i Konkursie Młodych Inżynierów.

Od dziś policjanci rozpoczynają akcję pod nazwą "Boże Ciało 2023". Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa podróżującym drogami Rzeszowa i powiatu oraz uczestnikom uroczystości religijnych. Akcja potrwa do 11 czerwca. Sprawdź, którędy przejdą procesje.

12 czerwca startuje ósma edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży KINOLUB. Festiwal odbywa się w 10 miejscach w Polsce, a jego centrum jest w Rzeszowie. Tegoroczny repertuar będzie można zobaczyć w WDK, Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy, Rzeszowskich Piwnicach i Kinie za Rogiem. Wydarzenie potrwa do 18 czerwca, a udział w nim jest bezpłatny.

W czwartek (8 czerwca), w Parku Sybiraków w Rzeszowie organizowany jest koncert "Jednego Serca Jednego Ducha". Może w nim uczestniczyć ponad 20 tys. osób. Tego dnia, od popołudnia do północy, w rejonie ulic Krakowskiej, Okulickiego, Wyzwolenia, Ofiar Katynia, Broniewskiego mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu

U 39 osób wystąpiły objawy chorobowe, 7 jest hospitalizowanych - to najnowsze dane z rzeszowskiego sanepidu dotyczące zatrucia salmonellą w rzeszowskiej restauracji Rzeszuff. Salmonellę stwierdzono u dwóch pracowników. Większość osób, u których potwierdzono w badaniach zakażenie jadło kanapkę, do przygotowania której używany był m. in. sos holenderski na bazie surowych żółtek oraz jajko po benedyktyńsku nie poddane kompletnej obróbce termicznej.