Prasówka z Rzeszowa 5.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Bartłomiej Ataman ma 15 lat a od lat trenuje akrobatykę powietrzną. Jego marzeniem było wystąpić w "Mam Talent", co spełniło się. Bartłomiej dostał wiele pozytywnych opinii od jurorów ale i od widzów, to właśnie to sprawiło, że nabrał większe chęci do dalszego trenowania.