Prasówka z Rzeszowa 5.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Sierpniowy park i ogrody pachnące latem chcą wam przekazać informację: niezależnie od pogody zapraszamy - zachęca do odwiedzin Muzeum-Zamek w Łańcucie.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rzeszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W czwartek, 3 sierpnia w Rzeszowie odbyło się kolejne wydarzenie z cyklu "Improwizacje na Skwerze". Było to Jam session w stylu etniczno-elektrycznym z wykorzystaniem instrumentów elektrycznych oraz etnicznych. Podczas koncertu każdy mógł się dołączyć do grających przynosząc swój własny instrument lub skorzystać z instrumentów organizatorów. Muzyka, którą mogliśmy usłyszeć, była w pełni improwizowana.

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. Dni Łukawca, Lato w Stanach, Jarmark Korczyński w Korczynie, Karpacki Jarmark w Baligrodzie, Dzień Proziaka w Myczkowcach, 4. Zlot Pojazdów Różnych "Klamot" w Ożannie, Biesiada Pod Kamieniołomem w Tarnawce. Szczegóły w naszej galerii.

Podzielone na etapy prace zaplanowane aż do 2029 roku związane są z przystosowaniem teatru do przepisów ochrony przeciwpożarowej. Trwają także przygotowania do budowy Nowej Sceny.

3 sierpnia odbył się kolejny spacer po Rzeszowie z cyklu "Oko na miasto". Tym razem uczestnicy wędrowali szlakiem rzeszowskiego baroku. Trasa prowadziła od bazyliki oo.Bernardynów, przez farę i kościoł św. Krzyża, do letniemu pałacowi Lubomirskich. Spacer poprowadził dyrektor Muzuem Diecezjalnego i diecezjalny konserwator zabytków - ks. dr Paweł Batory. Zobacz wideo!