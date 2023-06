Prasówka z Rzeszowa 30.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W Rzeszowie, na osiedlu Budziwój, Krzysztof Koziołkiewicz "Wiking" stworzył "Przystań Wikinga". Stanowić ona będzie atrakcje dla najmłodszych, którzy będą mogli tam m. in. postrzelać z łuku, stworzyć własne wyroby z gliny, nauczyć się rozpalać ognisko. Zobacz wideo!

176 szczęśliwych pasażerów poleciało na wakacje pierwszym rejsem z Jasionki do Podgoricy. Stolica Czarnogóry to kolejna nowość w siatce połączeń podrzeszowskiego lotniska, które latem oferuje ponad 20 kierunków do 12 krajów.

Zorganizowany został już kolejny Bieg Politechniki Rzeszowskiej o puchar JM Rektora prof. dr. hab. inż. Piotra Koszelnika. Celem zawodów było propagowanie aktywnego stylu życia wśród społeczności akademickiej Politechniki Rzeszowskiej oraz parterów Centrum Sportu Akademickiego.