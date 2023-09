Prasówka z Rzeszowa 28.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

To trzy największe firmy Podkarpacia: ORLEN PALIWA z Widełki, PGE Obrót S.A. z Rzeszowa i EME AERO Sp. z o.o. z Jasionki. To liderzy Złotej Setki, którzy osiągnęli największe przychody w całym 2022 r.

26 września w Szkole Podstawowej nr 28 w Rzeszowie uroczyście otwarto "Pokoje Życzliwości". Są tutaj kolorowe m.in. gry i książki, a cała przestrzeń emanuje różnorodnością barw.

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów prowadzi postępowanie w sprawie udzielenia pomocy lub namowy do targnięcia się na własne życie tj. przestępstwo z art. 151 kodeksu karnego.

We wtorek, 26 września na Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach XXI edycji „Reha for the Blind in Poland 2023" odbyła się akcja integracyjna "Jesteśmy Razem".