Prasówka z Rzeszowa 25.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W czwartek, 23 listopada w Podkarpackiej Filharmonii odbył się wyjątkowy koncert Marcina Patrzałka. Jest to instrumentalista grający stylem perkusyjnym na gitarze. Naukę gry rozpoczął w wieku 10 lat. Wystąpił w trzech talent show. Polską edycję Must Be The Musick oraz włoski Tú Sí Que Vales Marcin wygrał. W American Got Talent doszedł do półfinału.