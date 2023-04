Prasówka z Rzeszowa 24.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W Rzeszowie trwa festiwal kulinarny "Restaurant Week". Główna idea festiwalu to promowanie miejskiej kultury restauracyjnej i spędzania wolnego czasu w gronie najbliższych – rodziny i przyjaciół w czasie wspólnego posiłku. Kulinarna uczta potrwa do 30 kwietnia.

lenovo tab m8 (2. generacji) to niewielki tablet, …

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 Plus FHD ZA5T0234PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 Plus FHD ZA5T0207PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 Plus FHD 10.3 4GB/64GB LTE Szary ZA5V0311PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus ZA5T0270PL Tablet LENOVO

Do najczęściej występujących nowotworów wśród kobiet należy rak piersi. Dla leczenia tego nowotworu kluczowe jest jak najwcześniejsze wykrycie zmian nowotworowych. Dlatego tak ważne są badania profilaktyczne. Sprawdź, w których placówkach w Rzeszowie możesz wykonać bezpłatne badania. Podajemy adresy i numery telefonu.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rzeszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Przerwy w dostępie do kanałów naziemnej telewizji cyfrowej w całej Polsce. Odbiór kanałów zostanie wstrzymany m.in. w Rzeszowie. Problemy potrwają do końca maja i dotyczyć będą m.in. kanałów TVP, Polsatu, TVN czy TV Trwam.

Zapraszamy do obejrzenia starych pocztówek z Rzeszowa. Na kolejnych slajdach pokazujemy wyjątkowe widokówki ze stolicy Podkarpacia. Są na nich m.in. rzeszowski Ratusz, Zamek Lubomirskich, Pomnik Czynu Rewolucyjnego, a nawet nieistniejący już hotel Rzeszów. Zobaczcie sami. Niektóre z nich są naprawdę zaskakujące!

Polacy kochają grillować. Nie bez powodu grillowanie nazywane bywa naszym "narodowym sportem". Dania z grilla uwielbiamy za smak i od pierwszych ciepłych dni chętnie przyrządzamy jedzenie na świeżym powietrzu. Najpopularniejsze potrawy na grilla to karkówka i kiełbasa. Niezależnie od tego, czy grill jest gazowy czy na węgiel drzewny, jedzenie kiełbasy z grilla może wiązać się z pewnymi zaskakującymi skutkami ubocznymi dla zdrowia. Co dzieje się z organizmem, gdy jesz kiełbasę z grilla? Zobacz, co mówią dietetycy.