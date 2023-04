Prasówka z Rzeszowa 22.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.04, w Rzeszowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rynek w Przemyślu po modernizacji nareszcie w całości dostępny. Opinie o remoncie są podzielone [ZDJĘCIA, WIDEO]”?

Prasówka Rzeszów 22.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Rynek w Przemyślu po modernizacji nareszcie w całości dostępny. Opinie o remoncie są podzielone [ZDJĘCIA, WIDEO] Zakończyły się prace modernizacyjne wschodniej części Rynku w Przemyślu. W piątek oczom mieszkańców ukazała się najbardziej oczekiwana część, na której zaznaczone są zarysy dawnego ratusza, zburzone przez zaborców austriackich na początku XIX wieku.

📢 Daria ze Śląska otworzy Koncert Główny Festiwalu Wschód Kultury Europejski Stadion Kultury 2023 Poznajemy pierwszych artystów, którzy wystąpią podczas tegorocznego Europejskiego Stadionu Kultury. Koncert główny w rzeszowskim Parku Sybiraków 23 czerwca o godz. 20 rozpocznie Daria ze Śląska. 📢 Maturalna powtórka w WSPiA - Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Weźmie w niej udział ponad tysiąc maturzystów Ponad 1000 tegorocznych maturzystów weźmie udział w najbliższy weekend w powtórce materiału z języka polskiego i matematyki z portalem maturalni.com. Turbo Weekend to 6 godzin intensywnej pracy i przygotowania do matury. Jest to jedna z największych w Polsce powtórek.

Prasówka 22.04 Rzeszów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rzeszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Lewy brzeg Wisłoka wyłącznie pod zieleń i rekreację 32 hektary obejmie plan zagospodarowania przestrzennego „Dolina Wisłoka”. Zakłada on przeznaczenie na tereny zielone i rekreacyjne działek nad rzeką pomiędzy mostem Załęskim a rejonem firmy Sanofi.

📢 „The Voice Kids”. Dawid Kwiatkowski walczył, żeby powstrzymać łzy! Ostatnie Bitwy w programie Tak emocjonalnej reakcji trenerów na występ uczestników podczas Bitew szóstej edycji „The Voice Kids” jeszcze nie było, co już teraz możecie zobaczyć w naszym wideo.

📢 40. rocznica śmierci Franciszka Kotuli, patrona Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie 22 kwietnia przypada 40. rocznica śmierci Franciszka Kotuli, patrona Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie. Z tej okazji serdecznie zapraszamy 27 kwietnia (czwartek) do Muzeum Okręgowym w Rzeszowie (ul. 3- go Maja 19), o godz. 14 na spotkanie upamiętniające tego uznanego muzealnika i badacza regionu. 📢 Te urządzenia koniecznie odłącz od prądu na noc! Zaoszczędzisz i ograniczysz ryzyko pożaru Czy często pozostawiasz swoje urządzenia podłączone do prądu, gdy idziesz spać lub opuszczasz dom na dłuższy czas? Jeśli tak, to powinieneś wiedzieć, że takie zachowanie może prowadzić do szeregu problemów, w tym do podwyższenia rachunków za energię elektryczną oraz ryzyka pożaru. Niemniej jednak, istnieją również argumenty przemawiające za pozostawieniem niektórych urządzeń podłączonych do prądu na noc.

📢 Chęć na "Niechęć" czyli kolejny koncert-petarda w Rzeszowskich Piwnicach W czwartkowy wieczór w Rzeszowskich Piwnicach zagrał koncert zespół "Niechęć" z Warszawy. Wystrzelili w publiczność duży ładunek emocji, liryzmu i chropowatych dźwięków. 📢 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Sprawdź, jak codziennie dbać o środowisko Zmiany klimatu, zanieczyszczenie powietrza i wody czy zachwianie różnorodności biologicznej. To tylko niektóre problemy, z jakimi boryka się nasza planeta. Jednak każdy człowiek codziennie dokonuje wyborów, które mogą pozytywnie wpływać na jej stan. Nadchodzący Światowy Dzień Ziemi to doskonała okazja, by zastanowić się nad własnymi przyzwyczajeniami i poznać proste sposoby na ochronę środowiska naturalnego. 📢 Noszą ją Anna Lewandowska, Małgorzata Kożuchowska i Kasia Cichopek! Marynarka damska w takim wydaniu to hit mody. Będzie idealna na komunię Marynarka damska miała już w swojej modowej historii wiele odsłon. Teraz sprawdza się w kolejnym wydaniu, które pokochały gwiazdy. Anna Lewandowska, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Cichopek, Ida Nowakowska, Małgorzata Socha... można by tak wymieniać bez końca, bo ten hit zyskał ogromną popularność. Co to takiego?

📢 Ciche bohaterki -warsztaty robienia biżuterii w Dąbrówkach Kobiety powstania styczniowego odegrały ważną rolę w tamtym okresie Polski. Między innymi robiły biżuterię żałobną. W Czarnej w ośrodku kultury odbyły się warsztaty robienia biżuterii takiej, jaką wyrabiały wówczas kobiety. Zobacz wideo. 📢 820 tys. zł kary nałożył UOKiK na spółkę obsługującą parkingi w całym kraju. Część z nich znajduje się w Rzeszowie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o nałożeniu kary ponad 820 tys. zł na APCOA Parking Polska i wystąpieniu o wyjaśnienia do spółek ATPark i Europark. Chodzi o sposoby ograniczania składania reklamacji, twierdzenie o możliwości czasu wydłużenia odpowiedzi oraz straszenia klientów poniesieniem kosztów windykacyjnych i egzekucyjnych.

