Prasówka z Rzeszowa 21.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Plac targowy w Sokołowie Małopolskim od samego rana tętnił życiem. Można tam kupić dosłownie wszystko. Są ubrania dla dzieci i dorosłym, nowe i używane, buty, artykuły spożywcze i gospodarstwa domowego, a także dużo nietuzinkowych rzeczy, które na pewno nie kupisz w sklepie. Dużym zainteresowaniem cieszą się artykuły szkolne, zwłaszcza plecaki, zeszyty, kredki, długopisy. Zobacz, co się tam sprzedawało.

Dożynki Gminne w Birczy połączone były z zakończeniem Ogólnopolskiej Akcj iCaritas Polska "Tornister Pełen Uśmiechu". To już dziesiąty raz Caritas kończy i podsumowuje swoją akcję skierowaną do dzieci na Podkarpaciu.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rzeszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

SpeedShow to spotkanie miłośników motoryzacji wszelakiej, które trwa właśnie na Miasteczku Politechniki Rzeszowskiej przy ulicy Powstańców Warszawy 12. Można tutaj zobaczyć pokazy konkursowej jazdy sportowej oraz driftu, przejażdżki Drift Taxi a także wystawę super carów, aut luksusowych, sportowych, torowych i terenowych oraz muscle carów.

W sobotę na Rynku w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa Koalicji Obywatelskiej. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Regionu Podkarpackiego, Zdzisław Gawlik wraz z posłanką Joanną Frydrych, przedstawili kandydatów Koalicji Obywatelskiej do nadchodzących wyborów w podkarpackich okręgach nr 23 i nr 22 do Sejmu. To w sumie 54 osoby, które wystartują w wyborach parlamentarnych 15 października.

W sobotę na ulicy 3 Maja w Rzeszowie odbył się pokaz znanej rzeszowskiej projektantki mody - Basi Olearki. Jej projekty można było zobaczyć całkowicie za darmo.