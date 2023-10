Prasówka z Rzeszowa 2.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W niedzielne popołudnie ulicami Rzeszowa przeszła Procesja Różańcowa. Nabożeństwo, któremu przewodniczył bp Jan Wątroba, rozpoczęło się Koronką do Bożego Miłosierdzia przy Krzyżu Ofiar Komunizmu na pl. Śreniawitów. Uczestnicy procesji przeszli ulicami Szopena, Lubomirskich, 3 Maja i Sokoła do Bazyliki Bernardynów. Zobaczcie zdjęcia.

W Rzeszowie odbył się Festiwal Roślin, to już kolejny sezon tego wydarzenia. Festiwal cieszy się ogromnym zainteresowaniem w śród starszych jak i u młodszych osób. Odwiedzający to miejsce mogą tam znaleźć małe kwiaty oraz większe w atrakcyjnych cenach.

Mnóstwo ludzi poszukiwało dziś na targowisku przy ul. Dworaka ciepłych ubrań na jesień i zimę. A było w czym wybierać. Płaszcze, kurtki, kamizelki, swetry długie i krótkie, golfy, dresy, ramoneski, a nawet futerka i kożuchy - oferowali sprzedawcy. Ponadto m.in. dżinsy, spodnie materiałowe, spódnice, komplety dzianinowe, kozaki, adidasy, bieliznę, torebki, pościel, dywany, firany, skarpety, kwiaty i znicze.

W sobotni wieczór odbyły się derby Rzeszowa w ramach rozgrywek Fortuna 1 Ligi. Stal pokonała Resovię 2:1 (Adler, Prokić - Kanach). Zobaczcie zdjęcia z tego spotkania!

W sobotę ze Stacji Rzeszów Główny do portu lotniczego w Jasionce wystartował pociąg specjalny, inauguracyjny, a od niedzieli już każdy będzie mógł korzystać z nowego połączenia. - Do 12 listopada rozkład jazdy jest pilotażowy. Będziemy go korygować, dostosowywać do możliwości i potrzeb firm i tych, którzy tutaj pracują w parku naukowo - technologicznym - zapowiedział marszałek Władysław Ortyl.