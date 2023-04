Prasówka z Rzeszowa 18.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W weekend w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim zorganizowany został XXXV Wojewódzki Konkurs „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje”. Jego głównym celem jest ochrona i popularyzacja tradycyjnego folkloru, a w szczególności autentycznych obrzędów i zwyczajów. To jedna z najstarszych imprez związanych z folklorem na terenie Polski, organizowana od 1987 r. Przedmiotem konkursu były autentyczne obrzędy i zwyczaje charakterystyczne dla poszczególnych rejonów Podkarpacia i ich grup etnograficznych, osadzone w ich tradycyjnym kontekście kulturowym. Można było zobaczyć: obrzędy i zwyczaje rodzinne: związane z urodzeniem dziecka, chrzcinami , weselem, zwyczaje pogrzebowe , obrzędy i zwyczaje związane z cyklem prac na roli: orka, siew, wykopki, żniwa ,itp. obrzędy i zwyczaje doroczne związane z cyklem świąt Bożego Narodzenia, Nowym Rokiem ,Trzema Królami , zapustami, Zielonymi Świątkami , Bożym Ciałem itp. Do konkursu zgłosiło się 18 grup obrzędowych z całego województwa podkarpackiego. Głównym organizatorem przeglądu był Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Gimnastyka, nordic walking czy wycieczka do kopalni w Wieliczce to tylko część atrakcji, które głosujący w RBO w 2022 roku przewidzieli dla rzeszowskich seniorów. Teraz miasto czeka na oferty od organizacji, które będą chciały zająć się tym zadaniem. Jest na to 50 tys. złotych.