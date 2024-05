Prasówka z Rzeszowa 14.05.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Już teraz zapisz się na Kurs Języka Angielskiego i Kultury Amerykańskiej „Pomost International” prowadzony przez grupę amerykańskich wolontariuszy, którzy przylecą do stolicy Podkarpacia, by w rozrywkowy i konstruktywny sposób uczyć języka angielskiego oraz przekazywać wiedzę na temat wielu dziedzin życia mieszkańców USA.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

XXXVI Podkarpacka Wystawa Psów Rasowych została zorganizowana na stadionie UKS "Guzikówka" w Krośnie. To dwu - dniowe wydarzenie już na stałe wpisało się w kalendarz imprez w Krośnie. Stąd też wystawa cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców i wystawców. Wystawa to wspaniała okazja by zapoznać się nie tylko z tymi popularnymi rasami ale również z czworonogami ras rzadkich w Polsce. Nie zabrakło też wystawców spoza kraju jak na przykład hodowcy ze Słowacji czy z Ukrainy.

Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.