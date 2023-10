Prasówka z Rzeszowa 13.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej obchodził jubileusz 60-lecia. Wydział, który do 1988 roku nosił nazwę Wydziału Mechanicznego, przez pierwszych 11 lat funkcjonował w strukturze Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie, która w 1974 roku została przekształcona w Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza. W imieniu Marszałka Władysława Ortyla w uroczystym jubileuszu wziął udział Stanisław Kruczek, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Około 40 km długości ma liczyć droga z Przemyśla przez Arłamów w Bieszczady, do Ustrzyk Dolnych. Z tego 6 km byłoby nowym odcinkiem, pozostała część to gruntowna modernizacja istniejących dróg. Szacunkowy koszt wynosi ponad 300 mln złotych. Powstanie również ścieżka rowerowa z Przemyśla do Bieszczad, połączona ze szlakiem Green Velo.