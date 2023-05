Prasówka z Rzeszowa 10.05.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Rzeszów 10.05: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Niemal 200 osób - studentów WSPiA oraz mieszkańców Rzeszowa wzięło udział w Dniach Unii Europejskiej. Wydarzenie pod hasłem „Młodzi w UE” zorganizowało Koło Naukowe Administracji. Na uczestników imprezy czekało wiele atrakcji oraz cennych nagród m.in. 6 wycieczek do Brukseli, 12 wycieczek do Sejmu oraz nagrody rzeczowe. Studenci sprawdzali swoją wiedzę w europejskim Kole Fortuny. Dużej wiedzy o Unii Europejskiej wymagała gra Gwiezdny Express. W tym roku Dzień Unii Europejskiej pod hasłem „Młodzi w UE” zorganizowany został 8 maja. Imprezie patronował rektora WSPiA – prof. Jerzy Posłuszny oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz. Gośćmi WSPiA byli Mariusz Wadas, prezes Devcodi oraz Piotr Dobrowolski, prezes Confessor Capital. Młodzi przedsiębiorcy opowiadali, dlaczego warto korzystać ze środków UE oraz co oni i ich biznesy zyskały dzięki środkom z UE. Był też mecz przyjaźni polsko - ukraińskiej, który rozegrały drużyny złożone z polskich i ukraińskich studentów WSPiA.