Prasówka tygodniowa z 26.11.2023 w Rzeszowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rzeszowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.11 a 25.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rzeszowski BAZAR na osiedlu Biała. Można wystawić na sprzedaż lub wymianę swoje rzeczy [ZDJĘCIA]”?

Przegląd tygodnia: Rzeszów, 26.11.2023. 19.11 - 25.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Rzeszowski BAZAR na osiedlu Biała. Można wystawić na sprzedaż lub wymianę swoje rzeczy [ZDJĘCIA] W dniach 25-26 listopada 2023 roku w godzinach 11:00-17:00 w Rzeszowskim Domem Kultury filia Biała przy ul. Kardynała Karola Wojtyły 164 trwa Rzeszowski BAZAR, podczas którego będzie można wystawić na sprzedaż bądź wymianę swoje rzeczy. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Magiczna Gala PKB: wyróżniono super firmy, wystąpili m.in. A. Piaseczny i J. Kryszak, a 132 tys. zł z aukcji trafi do dzieci w potrzebie To był magiczny wieczór mówili przedsiębiorcy. Podczas XVI Gali Podkarpackiego Klubu Biznesu wyróżniono super firmy z naszego regionu. To wydarzenie uświetniły m.in. występy Andrzeja Piasecznego i Jerzego Kryszaka, a 132 tys. zł z aukcji trafi do dzieci znajdujących się w potrzebie.

📢 XVI Gala Podkarpackiego Klubu Biznesu 2023. Wyróżniono pięć firm z regionu. Zobaczcie zdjęcia i wideo W dniu 24 listopada w CWK G2A Arena miała miejsce Gala Podkarpackiego Klubu Biznesu. W trakcie tego wyjątkowego wydarzenia wyróżniono pięć firm, przyznając im prestiżowe statuetki PKB w pięciu różnych kategoriach.

Tygodniowa prasówka 26.11.2023: 19.11-25.11.2023 Rzeszów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rzeszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Niezwykła wystawa prac Mirka Halemby w PTTK [ZDJĘCIA, WIDEO] 24 listopada w Rzeszowskim oddziale PTTK odbył się wernisaż wystawy rzeszowskiego artysty Mirka Halemby"…z beskidzkich szlaków i bezdroży…", na którym można było podziwiać jego prace, do których stworzenia wykorzystywał głównie przywiezione z gór (w większości Beskidu) kamienie.

📢 IX Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Barbary Kostrzewskiej w Rzeszowie [ZDJĘCIA, WIDEO] W dniach 24-25 listopada w Szkole Muzycznej I Stopnia w Rzeszowie odbywa się IX Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Barbary Kostrzewskiej. Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji oraz koncertu finałowego. Do konkursu przystąpili wokaliści z całej Polski. 📢 Najmodniejsze paznokcie na Andrzejki. Wśród trendów są brokatowe zdobienia oraz cyrkonie. Zobacz, co jest na topie [ZDJĘCIA] W andrzejkowy wieczór trzeba wyglądać wyjątkowo i oszałamiająco. - Zatem dobrze sprawdzą się brokatowe zdobienia oraz cyrkonie - opowiada Katarzyna Gieroń, stylistka paznokci z Rzeszowa. - Proponowane na imprezy andrzejkowe kolory i zdobienia pasują jednocześnie do jesienno-zimowych trendów. Kolory to ciemne oraz wyraziste czerwienie i bordo, fiolety, czerń, granat oraz zieleń. Wśród zdobień królować będą linie oraz łuki podkreślone brokatami w kolorze srebra lub złota. Często stylizacje paznokciowe dobierane są do kreacji lub biżuterii bowiem najważniejsze jest kierowanie się własnym gustem.

📢 Długie kolejki przed punktami wymiany opon. Na wymianę trzeba czekać nawet dwa tygodnie [ZDJĘCIA, WIDEO] Kolejki znacznie wydłużyły się w ostatnich dniach, po tym gdy temperatury znacznie spadły. Blisko 5 godzin trzeba w niektórych zakładach wulkanizacyjnych czekać na wymianę opon. 📢 Koncert Marcina Patrzałka w Filharmonii Podkarpackiej [ZDJĘCIA, WIDEO] W czwartek, 23 listopada w Podkarpackiej Filharmonii odbył się wyjątkowy koncert Marcina Patrzałka. Jest to instrumentalista grający stylem perkusyjnym na gitarze. Naukę gry rozpoczął w wieku 10 lat. Wystąpił w trzech talent show. Polską edycję Must Be The Musick oraz włoski Tú Sí Que Vales Marcin wygrał. W American Got Talent doszedł do półfinału.

📢 Prezydent w Jasionce: Podkarpacie to region niezwykle barwny [ZDJĘCIA, WIDEO] Dzisiaj ta część Polski bardzo dynamicznie się rozwija – mówił w piątek w Jasionce prezydent Andrzej Duda, tuż przed spotkaniem z podkarpackimi przedsiębiorcami w Podkarpackim Centrum Nauki Łukasiewicz. To jedna ze sztandarowych inwestycji Zarządu Województwa marszałka Władysława Ortyla.

📢 Weekendowe imprezy na Podkarpaciu. Gdzie warto się wybrać w dniach 24-26 listopada? Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Odbędą się m.in. Koncert Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Ukrainy w Sanoku, Kiermasz Kultury Wołoskiej w Bukowsku, V Spotkania Teatralne w Cisnej, Katarzynki 2023 - IX Powiatowy Przegląd Taneczny w Przeworsku, Gala z okazji 100-lecia LKS-u Błażowianka Błażowa, Koncert Finałowy IX Podkarpackiej Jesieni Jazzowej. Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Szczegóły w naszej galerii.

📢 Proboszcz z rzeszowskiej Słociny prosi parafian o pomoc w wysprzątaniu lasu Z lasu na osiedlu Słocina zrobiono dzikie wysypisko śmieci. Parafia została zobowiązana do jego uprzątnięcia na własny koszt pod rygorem kary w wysokości nawet miliona złotych. 📢 „Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci” – Spotkanie z okazji Dnia Pluszowego Misia [ZDJĘCIA, WIDEO] W Filii nr 13 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie cyklicznie organizowane są spotkania dla dzieci od lat 3 pod hasłem „Bajkoteka Skrzata”. Tym razem spotkanie było poświęcone pluszowemu misiowi, którego święto obchodzić będziemy 25 listopada.

📢 Rzeszów. Zasadzili jabłonie ku pamięci bł. Rodziny Ulmów [ZDJĘCIA, WIDEO] 23 listopada w Parku Papieskim obok Katedry Rzeszowskiej Najświętszego Serca Pana Jezusa zasadzono jabłonie upamiętniające Błogosławioną Rodzinę Ulmów. 📢 W Rzeszowie odbył się wernisaż wystawy prac Leszka Kuchniaka [ZDJĘCIA, WIDEO] W środę, 22 listopada w Rzeszowskim Domu Sztuki odbył się wernisaż wystawy prac Leszka Kuchniaka "Drogi mniej znane". Kuchniak jest znanym rzeszowskim artystą nie tylko na Podkarpaciu, ale w całej Polsce. Wystawiał swoje prace również za granicą. Był wieloletnim nauczycielem rzeźby w liceum plastycznym. 📢 W Rzeszowie krowy weszły na jedną z głównych dróg! [ZDJĘCIA] Takie obrazki widzimy często na wsi. Ale dziś rano przed godz. 8 kilka krów można było spotkać na alei Armii Krajowej, czyli jednej z głównych arterii komunikacyjnych w Rzeszowie. Jak relacjonował nam jeden z Czytelników, w pewnym momencie „jedna krowa weszła centralnie na jezdnię, tworząc duże niebezpieczeństwo dla kierowców”.

📢 W tym samym roku trzy mistrzowskie tytuły dla Korneli! To jedyny taki sukces zespołu tanecznego w Polsce! [ZDJĘCIA] Rzeszowskie Kornele zdobyły aż trzy tytuły mistrzowskie w tym samym roku: Mistrza Świata, Europy i Polski.

📢 „Przemoc lubi milczenie – Rzeszów krzyczy jednym głosem. STOP przemocy” [ZDJĘCIA, WIDEO] 22 listopada w Rzeszowie odbyła się konferencja pod hasłem „Przemoc lubi milczenie – Rzeszów krzyczy jednym głosem. STOP przemocy”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele placówek socjalnych, szkół i przedszkoli, którzy uczestniczyli w kilku prelekcjach związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej i rodzinnej.

W jakim kierunku powinna się zmieniać UE?