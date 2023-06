Prasówka Rzeszów 9.06.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rzeszowie nie minęło Cię nic ważnego

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zaprasza w niedzielę (11 czerwca) na IV Dzień Pola. Będzie mnóstwo atrakcji, miedzy innymi maszyny rolnicze najnowszych generacji, systemy nawadniające wykorzystywane w rolnictwie, a także statki powietrzne przystosowane do nawożenia i ochrony roślin. Zagrają kapele "Cajmery" i "Paka Sędzisza".

Dzisiaj, w uroczystość Bożego Ciała, jak co roku zaśpiewamy w Parku Sybiraków w Rzeszowie najpiękniejsze utwory muzyki chrześcijańskiej. Początek o godz. 19.

Od środy możemy latać na trasie Rzeszów - Rzym. To był jeden z najbardziej oczekiwanych kierunków turystycznych

Z lotniska Rzeszów-Jasionka do portu Fiumicino zabiorą nas samoloty węgierskiego przewoźnika Wizz Air. Całoroczne połączenia będą obsługiwane dwa razy w tygodniu - w środy i niedziele. Z Jasionki do stolicy Italii polecimy Airbusami A321neo. To wąskokadłubowe, paliwooszczędne samoloty, które zabierają na pokład 239 pasażerów.

