Prasówka Rzeszów 7.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rzeszowie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Rzeszów 7.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 43. Przemyska Archidiecezjalna Pielgrzymka na Jasną Górę. Pątnicy z Przemyśla i Radymna są już w diecezji rzeszowskiej [ZDJĘCIA] Trwa 43. Przemyska Archidiecezjalna Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę. Pątnicy wyruszyli z różnych miast i jeszcze przez kilka dni będą szli różnymi trasami.

📢 W Rzeszowie stanęły dwa totemy rowerowe. Mają usprawnić jazdę po mieście [WIDEO, ZDJĘCIA] Pierwszy totem zamontowano na al. Powstańców Warszawy. Drugi postawiono nad Wisłokiem przy ścieżce rowerowej. Oba urządzenia kosztowały w sumie 90 tys. zł. 📢 Artur Skowron - malarstwo, grafika, rysunek i fotografia - wernisaż w Kolbuszowej [ZDJĘCIA, WIDEO] Wernisaż Artura Skowrona pod tytułem “Ponad czasem i przestrzenią” w Galerii Miejskiej w Oddziale Edukacji Kulturalnej i Regionalnej w Kolbuszowej. Zaprezentowane zostały obrazy, grafiki, fotografie przedwcześnie zmarłego uznanego artysty. Gościem wieczoru była śpiewaczka operowa, operetkowa i musicalowa Anna Maria Adamiak. Artystka wykonała utwory muzyki poważnej jak i musicalowe.

📢 Na Politechnice Rzeszowskiej ruszają nowe i unikatowe w skali Polski i świata, studia podyplomowe Od 13 października br., ruszają na Politechnice Rzeszowskiej, nowe i unikatowe w skali Polski i świata, studia podyplomowe "Retro-computing: technologie i sztuka cyfrowa". Zapisy na studia rozpoczną się od 7 VII br. i potrwają do końca września br. Zajęcia to formuła studiów zaocznych (sobota-niedziela), Wykłady oraz Ćwiczenia/Warsztaty; zjazdy co około 4 tygodnie; formuła w 100% stacjonarna.

📢 Uczniowie mogą za darmo korzystać z autobusów komunikacji publicznej Zmiany, które wprowadzi Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie pomogą rozwiązać problem kolejek, które tworzyły się we wrześniu przy okazji przedłużania ważności kart miejskich. 📢 Policjanci eskortowali do szpitala dziecko pogryzione przez psa Wczoraj, policjanci uczestniczyli w niecodziennej interwencji. Zostali poproszeni o pomoc w dotarciu do szpitala. W aucie, które eskortowali, rodzice wieźli do szpitala dziecko pogryzione przez psa. Funkcjonariusze zadbali o to, aby 5-latek i jego rodzice bezpiecznie dotarli do placówki medycznej, gdzie chłopcem zajęli się specjaliści. 📢 Rzeszowscy policjanci zatrzymali podejrzanych o szereg oszustw Policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zatrzymali i doprowadzili do Prokuratury Okręgowej w Przemyślu dwóch mężczyzn, podejrzanych o szereg oszustw na szkodę wielu osób i podmiotów gospodarczych. Jako przedstawiciele jednej w rzeszowskich firm budowlanych, pobierali od pokrzywdzonych pieniądze w formie zaliczek i nie wywiązywali się z umów. W ten sposób oszukali inwestorów na łączną kwotę blisko 450 tys. złotych. Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru oraz zakazu opuszczania kraju.

📢 Potężny atak rakietowy Rosjan na Lwów w Ukrainie. Najcięższy od wybuchu wojny [ZDJĘCIA] W nocy Rosjanie rakietami zaatakowali Lwów. Według władz tego miasta co najmniej cztery osoby zginęły, choć ofiar może być więcej. Zniszczonych zostało 50 mieszkań. - To był największy atak na infrastrukturę cywilną we Lwowie od początku wojny - twierdzi mer Lwowa Andrij Sadowy. 📢 Warsztaty "Płuca miasta" w Rzeszowie [ZDJĘCIA, WIDEO] 5 lipca w Parku Sybiraków w Rzeszowie odbyły się warsztaty z ruchu i oddechu "Płuca miasta", które poprowadziła Magdalena Widłak - tancerka i choreografka.

📢 Grzane Wino - w piątek premiera teledysku do piosenki „Wiśniowy sad” [WIDEO] 7 lipca, czyli już w najbliższy piątek, odbędzie się premiera teledysku rzeszowskiego zespołu Grzane wino do piosenki „Wiśniowy sad” z albumu „Melodie Nocy” .

📢 Fotoplasitkon stanął w Rynku w Przemyślu. Doskonała rozrywka dla dzieci i dorosłych [ZDJĘCIA] W Rynku w Przemyślu oficjalnie otwarto wystawę „Archiwalny Fotoplastikon w Przemyślu”. W ramach tej niezwykłej ekspozycji będzie można podziwiać archiwalne zdjęcia w formacie 3D i 2D, pochodzące zarówno z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego, jak i Archiwum Państwowego w Przemyślu. 📢 XX Gala Myśliwska w Huwnikach i jubileusz 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego [ZDJĘCIA] W Huwnikach na błoniach nad Wiarem odbyła się XX Gala Myśliwska oraz obchody jubileuszu 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego.

