Prasówka Rzeszów 31.03.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rzeszowie nie minęło Cię nic ważnego

W niedzielę w Rzeszowie odbędzie się "16 PKO PÓŁMARATON RZESZOWSKI”. Trasa wytyczona została ulicami miasta. Niektóre z nich częściowo lub całkowicie zostaną wyłączone z ruchu. Policjanci apelują do kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności.

Ekipy budowlane przesunęły wschodnią nitkę (wyższą) mostu kolejowego nad Sanem w Przemyślu. Wkrótce to samo stanie się z nitką zachodnią. Pomiędzy nimi powstanie nowy most. Ma być gotowy jeszcze w tym roku.

W ramach budowy Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej powstaje m.in. 5-kilometrowy odcinek torów z rzeszowskiego dworca PKP do lotniska w Jasionce. Prace w terenie są już mocno zaawansowane.

Jest duża, gruba i zawiera wiele zdjęć. To książka o historii Straży Pożarnej w Rzeszowie, która gromadzi cenne informacje o tej formacji mundurowej od 1872 do 2022 roku. Publikacja „150 lat Straży Pożarnej w Rzeszowie” właśnie trafia do rzeszowskiej braci strażackiej.

Studenci z Azji Środkowej i Iranu mieli okazję zaprezentować uczestnikom wydarzenia tradycje i kulturę swojego regionu.

Od piątku można będzie regularnie odwiedzać Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz” w Jasionce. Tutaj można eksperymentować do woli, testować, pytać, doświadczać…