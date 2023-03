Prasówka Rzeszów 28.03.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rzeszowie nie minęło Cię nic ważnego

W niedzielę wolontariusze z Harcerskiego Klubu Ekologicznego HKE21 Rzeszowskiego Hufca ZHP, spotkały się przy Siedlisku Bobra – na końcu ul Potokowej, by posprzątać dzikie wysypiska śmieci. Młodzież w ciągu dwóch godzin zebrała 7 dużych worków śmieci, 8 opon, i jeden stary garnek.

Wieczór promocyjny zbioru poetyckiego Romana Adamskiego „Oto człowiek. Rozmyślania o Drodze Krzyżowej” odbędzie się w najbliższy czwartek, 30 marca, o godz. 18, w Pałacyku Lubomirskich w Rzeszowie, ul. Dekerta 2. Będzie on połączony z prezentacją fotografii ukraińskich uchodźców autorstwa Przemysława Wiśniewskiego, które stanowią zawartość ilustracyjną zbioru.

W sobotę, 1 kwietnia od godziny 7 do 14 na terenie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbędzie się Wielkanocny Podkarpacki Bazarek. Targowisko będzie kusiło smacznymi, regionalnymi produktami. Można tam będzie kupić tradycyjne wędliny, sery, chleby, przetwory i mnóstwo słodkości, a także wielkanocne ozdoby.

30 marca o godzinie 17.00 w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie odbędzie się wernisaż wystawy "Secesja - stylowa jedność sztuk". Ekspozycja będzie czynna do 17 sierpnia 2023 roku.

Zmagasz się z chorobami oczu albo masz skłonności do wad wzroku i szukasz dobrego specjalisty? Na kolejnych zdjęciach prezentujemy 10 okulistów najczęściej polecanych przez użytkowników portalu ZnanyLekarz.pl. Znajdziesz tutaj nazwiska lekarzy oraz adresy, pod jakimi przyjmują. Kryteria rankingu to ocena oraz liczba opinii. Sprawdź naszą listę.

Jerzego Mazzolla nie trzeba przedstawiać wielbicielom muzyki improwizowanej. W niedzielny wieczór dał koncert, który zostanie w głowie słuchaczy na długo. Bo jego niepowtarzalnych dźwięków i kompozycji nie da się ani powtórzyć, ani podrobić.

Nasza giełda rozkręca. Można tu sprzedać i kupić coraz lepsze samochody. Niech pan zobaczy mamy tu taaakie auta, o nawet jest za ponad 100 tysięcy złotych – zapewnia pan opiekujący się giełdą w Sokołowie Małopolskim. Zatem zobaczmy.

To by była rekordowa niedziela na giełdzie przy ul. Dworaka w Rzeszowie. Wszak do świąt zostało tylko dwa tygodnie. Jednak zmiana czasu (noc krótsza o godzinę) i przelotne opady deszczu z porywistym wiatrem zniechęciły część potencjalnych klientów. Pomimo tego, tłum ludzi i sznur samochodów od świtu zmierzał na giełdę przy ul. Dworaka w Rzeszowie.