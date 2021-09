Prasówka Rzeszów 26.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rzeszowie nie minęło Cię nic ważnego

NOWE 500 plus dla seniorów. Komu otrzyma dodatek do emerytury. Co dołączyć do wniosku, gdzie go złożyć i od kiedy wypłaty 500+ 27.09.2021

500 plus to najsłynniejszy program rodzinny rządu. Jednak teraz dotyczy nie tylko dzieci do 18 roku życia, ale także niektórych emerytów. Jakie są reguły...