Prasówka Rzeszów 26.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rzeszowie nie minęło Cię nic ważnego

Do scen mrożących krew w żyłach doszło w czwartek na ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie, przy skrzyżowaniu z ul. Strażacką. Ok. godziny 15 z balkonu na pierwszym piętrze wypadł mężczyzna. Był cały zakrwawiony, a na jego ciele widoczne były rany kłute. Przypadkowi świadkowie pomyśleli, że to ofiara nożownika. Policja ustaliła, że to była próba samobójcza.