Prasówka Rzeszów 24.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rzeszowie nie minęło Cię nic ważnego

Plac zabaw na Zwięczycy w Rzeszowie został oddany do użytku wczoraj, 23 czerwca. Dziś rano zniknęły stamtąd hamaki, jedna z głównych atrakcji tego miejsca. Urząd Miasta i policja potwierdzają, że doszło do kradzieży.

Do 5 lipca w Rzeszowie trwa kolejna edycja festiwalu Restaurant Week. Ta edycja festiwalu to obecność 9 restauracji z Rzeszowa. Są to: Liszt, Wina Dajcie, Radość, Kucharze, Capella Restaurant & Lobby Lounge, Kulisy – Hotel Falcon, Hindi, Patio – Grand Hotel Rzeszów, Podpromie. Za trzydaniowe doświadczenie i festiwalowy koktajl zapłacisz 49 złotych.

