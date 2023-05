Prasówka Rzeszów 24.05.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rzeszowie nie minęło Cię nic ważnego

Jak informuje GDDKiA, we wtorek ok. godz. 14:30 na trasie S19 w Świlczy (odcinek w. Świlcza - w. Rzeszów Południe) zapalił się samochód ciężarowy.

Wieża-dzwonnica kościoła farnego może stać się jedną z turystycznych atrakcji Rzeszowa. Pojawił się pomysł, aby na jej najwyższej kondygnacji powstał punkt widokowy.

Muzeum - Zamek w Łańcucie zaprasza w piątek (26 maja) na koncert „Szlagiery dwudziestolecia międzywojennego”. Na scenie w Sali Balowej zabrzmią piosenki kabaretów Qui Pro Quo, Morskie Oko i Czarny Kot oraz znane melodie filmowe z lat dwudziestych i trzydziestych w wykonaniu zespołu wokalno-aktorskiego „Sonanto”.

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło na obwodnicy Radymna. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierująca mercedesem 45-latka, włączając się do ruchu, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu pojazdem BMW w wyniku czego doszło do zderzenia. Siłą uderzenia bmw przemieściło się na przeciwległy pas ruchu i uderzyło w audi. W efekcie zderzenia do szpitala trafiły cztery osoby.