Prasówka Rzeszów 23.04.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rzeszowie nie minęło Cię nic ważnego

Polacy kochają grillować. Nie bez powodu grillowanie nazywane bywa naszym "narodowym sportem". Dania z grilla uwielbiamy za smak i od pierwszych ciepłych dni chętnie przyrządzamy jedzenie na świeżym powietrzu. Najpopularniejsze potrawy na grilla to karkówka i kiełbasa. Niezależnie od tego, czy grill jest gazowy czy na węgiel drzewny, jedzenie kiełbasy z grilla może wiązać się z pewnymi zaskakującymi skutkami ubocznymi dla zdrowia. Co dzieje się z organizmem, gdy jesz kiełbasę z grilla? Zobacz, co mówią dietetycy.

Już 6 maja o godz. 19:00 w G2A Arenie w Jasionce wystąpi zespół Another Pink Floyd, uznawany za jeden z najlepszych zespołów grających muzykę Floydów na żywo, a na koncert zaproszenie przyjął i wraz z muzykami Another gościnnie wystąpi Marek Raduli.

W dwóch placówkach medycznych w Rzeszowie i w siedmiu na Podkarpaciu można skorzystać z bezpłatnej kolonoskopii w ramach programu badań przesiewowych raka jelita grubego. Podajemy miejsca, gdzie możesz zrobić badania. Sprawdź!

Ile wypada dać pieniędzy do koperty na komunię w 2023 roku? To pytanie, które zadajemy sobie co raz częściej mając na względzie, że wielkimi krokami nadchodzi sezon komunii świętych. Jak co roku w maju w kościołach bierzemy udział w ceremonii pierwszej komunii świętej. Jest to bardzo ważny moment w życiu każdego młodego człowieka. Ile wypada z tej okazji dać pieniędzy w prezencie? Ile powinien dać w kopercie ojciec chrzestny a ile dziadkowie czy dalsza rodzina? Kwota jaką dajemy w prezencie zależy od kilku czynników.