Prasówka Rzeszów 22.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rzeszowie nie minęło Cię nic ważnego

15 sierpnia w Siedliskach, odbyły się gminne dożynki. Uroczystości rozpoczął przemarsz wieńców dożynkowych, z placu obok domu kultury w Siedliskach do miejscowego kościoła gdzie o godz. 14 odprawiono msza św. w intencji rolników z gminy Lubenia. Następnie uczestnicy wrócili na plac obok domu kultury gdzie nastąpiło uroczyste przekazanie chleba gospodarzowi gminy przez starostów dożynek.

Po dwóch miesiącach od naszej prośby o wywiad, prezydent Rzeszowa w końcu postanowił odpowiedzieć na nasze pytania. W pierwszej kolejności zapytaliśmy go o obiecane rzeszowianom w kampanii wyborczej inwestycje infrastrukturalne, w tym te, które wielokrotnie prezentowane były na atrakcyjnych dla oka wizualizacjach.

Modne paznokcie na jesień 2023 to przede wszystkim kolory, które nawiązują do tej pory roku. Dzisiaj zaprezentujemy wam jeden z nich, który wygląda obłędnie na dłoniach, a swoim barwą nawiązuje do przepysznego deseru. Zobacz garść inspiracji na pazurki w jesiennym stylu, gdzie dominującym odcieniem będzie ten przypominający czekoladę, ale nie tą gorzką!