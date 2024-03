Prasówka Rzeszów 20.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rzeszowie nie minęło Cię nic ważnego

W sobotę, 23 marca od godz. 7 do godz. 14 w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego przy ul. Suszyckich 9 w Boguchwale odbędzie się Podkarpacki Bazarek. Targowisko będzie kusiło smacznymi, regionalnymi produktami. Można tam będzie kupić tradycyjne wędliny, sery, chleby, przetwory i mnóstwo słodkości. Będą również ozdoby wielkanocne. Warto się wybrać!

We wtorek przed godz. 10 w Boguszówce, na drodze krajowej 28, doszło do poważnego wypadku. Ciężarówka przewożąca drewno wypadła z drogi, a pasażer został zakleszczony w kabinie wypełnionej wodą.

Rzeszowski Dom Kultury ogłasza poszukiwanie pasjonatów i zaangażowanych osób, które chcą dołączyć do zespołu organizatorów tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu "Reggae nad Wisłokiem – Gramy dla klimatu". To doskonała okazja do współpracy przy realizacji jednego z największych wydarzeń kulturalnych w Rzeszowie, pod dźwięki najlepszego reggae.