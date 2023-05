Prasówka Rzeszów 2.05.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rzeszowie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Rzeszów 2.05: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Karpacka Majówka to trzydniowy jarmark, Święto Paniagi oraz druga edycja festiwalu Karpaty na Widelcu z udziałem Roberta Makłowicza. Kuchnia pogranicza, koncerty muzyki regionalnej, pokazy kulinarne, animacje dla dzieci, pokazy zabytkowych samochodów - to i wiele więcej atrakcji czekać będzie uczestników. Kiermasz już wystartował. Od 1 do 3 maja odbywa się też Podkarpacki Festiwal Wina, dlatego wśród stoisk są też te podkarpackich winiarzy.