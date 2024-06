Prasówka Rzeszów 19.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rzeszowie nie minęło Cię nic ważnego

Już w najbliższą sobotę, 22 czerwca w podziemiach najstarszego pubu w Rzeszowie odbędzie się ostatni w tym sezonie koncert! Na drewnianej scenie, liczącej już 27 lat zagrają dwa rzeszowskie zespoły - Crown Shyness oraz The Malange.

Za nami uroczysta gala plebiscytu Mistrzowie Agro 2024 w województwie podkarpackim i wręczenie nagród laureatom. Nagrodziliśmy koła gospodyń wiejskich, sołtysów, rolników, gospodarstwa agroturystyczne, liderów społeczności i sołectwa. Laureaci odbiorą zaszczytne tytuły i awansują do ogólnopolskiego finału plebiscytu.

Skończyło się na strachu - tak można podsumować zdarzenie, do którego doszło dzisiejszego popołudnia na rzeszowskiej Żwirowni. Korzystający z miejskiego kąpieliska 22-latek zachłysnął się wodą.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rzeszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dlaczego wybuchło Powstanie Styczniowe? Jak przebiegały walki? W jaki sposób kobiety brały udział w Powstaniu Styczniowym? Co wspólnego z insurekcją 1863 roku ma kwiat nieśmiertelnika? Czy kosa była lepsza od karabinu? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć na multimedialnej wystawie „Powstali 1863-64”. W Rzeszowie stoi ona na placu przy Pomniku Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów. Ekspozycja dostępna jest do 7 lipca.

Paulina Molicka wydała niedawno swoją drugą powieść „Willa przy Perłowej”. O nowej książce i swoich zainteresowaniach opowie czytelnikom podczas spotkania autorskiego w Filii nr 8, przy ul. Okulickiego 3, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy!

Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego zaprasza do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na wykład historyka i dziennikarza Szymona Jakubowskiego pt. „Jan Pakosławic i jego potomkowie. Opowieść o pierwszych właścicielach Rzeszowa”. Spotkanie w Bibliotece to okazja, by poznać historię naszego miasta.

Niecodzienną interwencją pochwaliła się Komenda Miejska Policji w Rzeszowie. Funkcjonariusze jej wydziału kryminalnego nie pozostali obojętni na los ptaka, który wypadł z gniazda.