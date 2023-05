Prasówka Rzeszów 19.05.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rzeszowie nie minęło Cię nic ważnego

Przed nami 6.festiwal teatralny "Buda Jarmarczna". Teatralna uczta rozpocznie się 26 maja i potrwa do 28 maja. Spektakle będzie można obejrzeć w Teatrze "Przedmieście" w Rzeszowie. Wstęp wolny.

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd gen.) TB-X606F - 10.3" - 4/128GB -...

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB125FU - 10.61" 3/32GB - Wi-Fi -...

Rzeszowski Dom Kultury zaprasza dzieci do udziału w letnich półkoloniach, które będą organizowane w terminie od 26 czerwca do 11 sierpnia w 12 filiach na terenie całego miasta. W bogatym programie znajdą się między innymi wycieczki, warsztaty, animacje i wiele innych atrakcji. Liczba dostępnych miejsc jest ograniczona, a zapisy wystartują 22 maja o godzinie 12.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rzeszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Chrupiące i soczyste, pachnące świeżością i latem ogórki z własnego ogródka nie muszą być odległym marzeniem. Jeśli tylko masz kawałek działki do dyspozycji, właśnie teraz możesz posiać jedno z ulubionych warzyw w Polsce i na świecie. Podpowiadamy, jak uprawiać ogórki, po ilu dniach kiełkują, jakiej temperatury nie lubią i kiedy prowadzi się zbiór ogórków.

Miasto zaprasza w piątek na godzinę 17 do Parku Papieskiego do wspólnej akcji "Sadzimy Rzeszów”. Posadzonych zostanie tu 15 dębów. Będą też inne atrakcje.

Nawiązanie współpracy partnerskiej pomiędzy Rzeszowem a Sacheonem w Korei Płd. i Rzeszowem a Konotopem na Ukrainie - tymi projektami uchwał zajmą się radni na najbliższej sesji, czyli 23 maja. Sacheon to dziś najsilniejszy ośrodek przemysłu lotniczego i kosmicznego Korei Południowej.

W piątek i sobotę (18 i 19 maja) Jakub Fryz mistrz pizzy z Rzeszowa zaprasza do swojego lokalu na Dukielskiej 4 w Rzeszowie, aby przy kosztowaniu potraw oraz pizz wspomóc Fundację Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci.

Pięciu zwycięzców, finalistów i uczestników telewizyjnych show "The Voice of Poland" i "The Voice Kids" pochodzących z Podkarpacia weźmie udział w wyjątkowym festiwalu „Zaśpiewam Ci Mamo”.

„URatuj Nas - Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża” zorganizowane zostały w środę w kampusie Uniwersytetu Rzeszowskiego.