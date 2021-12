Prasówka Rzeszów 17.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rzeszowie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Rzeszów 17.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Dziś zostały oddane do ruchu cztery odcinki S19 z terenu województwa lubelskiego. Łącznie to 47 kilometrów trasy ekspresowej - od Janowa Lubelskiego do Kraśnika i od Niedrzwicy Dużej do Lublina. Do 2026 roku ma z kolei zostać zrealizowany odcinek między Barwinkiem a Duklą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę tej trasy.