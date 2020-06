Prasówka Rzeszów 12.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rzeszowie nie minęło Cię nic ważnego

Trwa drugi etap realizacji inwestycji na os. Karoliny w Rzeszowie. W nowych budynkach będzie aż 217 mieszkań. Deweloper Apklan przewiduje, że do każdego mieszkania będzie przynależeć miejsce postojowe w dwupoziomowym garażu podziemnym oraz komórka lokatorska. Oddanie inwestycji planowane jest na czwarty kwartał 2021 roku. Jak to teraz wygląda? Zobaczcie zdjęcia.

Jan Wątroba, rzeszowski biskup jest na kwarantannie. Był nieobecny podczas uroczystej mszy na Boże Ciało w Katedrze Rzeszowskiej.

Raport WSSE jest jednoznaczny: koronawirus dalej jest na Podkarpaciu, a w tym w Rzeszowie.

Po epidemii otwarte są w Rzeszowie dwa kina: Zorza i Kino za Rogiem Cafe. Oprócz tego czekamy na Helios i Multikino. I to wszystko, a jeszcze nie tak dawno w stolicy Podkarpacia kin było znacznie więcej. Fundacja Rzeszowska przygotowała rok temu zestawienie "Kino, którego nie ma" i to właśnie w oparciu o nie powstał ten materiał. Zachęcamy do zapoznania się ze świetną inicjatywą (http://rzeszowska.org.pl/inicjatywy/kino-ktorego-nie-ma/). A teraz zapraszamy do wyboru kilku najciekawszych kin, które wybraliśmy. Pamiętacie niektóre z pozycji?