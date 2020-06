Prasówka Rzeszów 10.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rzeszowie nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Rzeszów 10.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Kazimierz Górny, biskup senior Diecezji Rzeszowskiej został objęty kwarantanną. Badania potwierdziły koronawirusa u dwóch jego współpracowników. Na kwarantannie są także księża z parafii w Malawie, ponieważ mieli kontakt z zakażonym księdzem z parafii bł. Karoliny Kózki w Rzeszowie.

W Boże Ciało, o 19.30, rozpocznie się transmisja z koncertu Jednego Serca Jednego Ducha, który tradycyjnie co roku do Rzeszowa przyciągał tłumy. Diecezja Rzeszowska zapowiada jednak, że to tylko pierwsza część, na drugą trzeba poczekać do 20 września.