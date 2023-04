Prasówka Rzeszów 10.04.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rzeszowie nie minęło Cię nic ważnego

Trwa casting do konkursu Miss Województwa Podkarpackiego 2023. Do wydarzenia organizowanego w ramach Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss można zgłosić się online jeszcze w kwietniu. Sprawdź szczegóły!

Pełnienie warty przy grobie to zwyczaj znany od XVIII wieku. Teraz kultywowany jest on głównie w Polsce południowo-wschodniej. Warte trzymają najczęściej straże OSP w mundurach galowych od Wielkiego Piątku do Mszy i procesji rezurekcyjnej. Poznajcie kilka jednostek z powiatu rzeszowskiego, które trzymały straż grobową i asystowały w uroczystej procesji.