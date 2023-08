Prasówka 9.08.2023 Rzeszów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Rzeszowa

Rzeszowska Rada Kobiet i Rzeszowski Inkubator Kultury zapraszają na darmową projekcję filmu „Lejdis” wraz z prelekcją reżysera filmu Andrzeja Saramonowicza.

W Markowej w piwnicach Ośrodka Zdrowia powstał Klub Seniora prowadzony przez tutejszy GOPS. Gmina pozyskała 50 proc. dofinansowania na remont i przystosowanie obiektu. Całkowity Koszt projektu wynosi przeszło 270 tys. zł. Seniorzy są dowożeni z miejsca zamieszkania do klubu, a po zajęciach odwożeni do domów. W ramach klubu seniorzy otrzymują obiad, serwis kawowy. Podczas pobytu mają różnego rodzaju zajęcia. Od fizjoterapii po zajęcia manualne. Jest też psycholog do dyspozycji podopiecznych. Dodatkowo. w ramach projektu. zatrudniono 10 dodatkowych osób, które opiekują się seniorami w miejscu ich zamieszkania. Zobacz wideo!