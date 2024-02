Prasówka 7.02.2024 Rzeszów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Rzeszowa

Dobiega końca sezon studniówkowy 2024 na Podkarpaciu. Maturzystki już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne suknie i wygodne buty, by móc przetańczyć całą noc! Trzeba przyznać, że dziewczyny prezentowały się naprawdę zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii.

Nabór na projekty kulturalne, realizowane w ramach festiwalu Wschód Kultury Europejski Stadion Kultury 2024 prowadzony jest do 16 lutego. Tegoroczny OPEN CALL odbywa się pod hasłem - Projektuj Kulturę: Zainspiruj nasze jutro! – co stwarza przestrzeń do realizacji niekonwencjonalnych projektów, eksperymentowania i łączenia różnych dziedzin sztuki.