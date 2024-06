Prasówka 5.06.2024 Rzeszów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Rzeszowa

Burze i ulewne deszcze dają się we znaki mieszkańcom Podkarpacia. Ucierpieli między innymi mieszkańcy Lubeni, gdzie woda m.in. zalała i podmyła drogę.

Łącznie ponad 50 razy wyjeżdżali podkarpaccy strażacy do usuwania skutków burz, które przeszły nad częścią regionu. Intensywne opady deszczu, silne wiatry oraz możliwość wystąpienia gradu spowodowały liczne interwencje. Mieszkańcy są proszeni o zachowanie ostrożności i śledzenie prognoz pogodowych.

33 medale, w tym 26 złotych zdobyli w Mistrzostwach Polski Fit Kid rozegranych w hali Brodnickiej hali ROSIR (kujawsko-pomorskie) zawodnicy rzeszowskich klubów. Czempionat był ostatnią eliminacją do Mistrzostw Europy Fit Kid, które odbędą się początkiem listopada w Bułgarii.

Pod Patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz we współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie i Centrum Innowacji Miejskich - Urban Lab, fundacja Czarodzieje Kodu organizuje bezpłatne, jednodniowe warsztaty programistyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat.

W 35. rocznicę w pół wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku do sejmu i senatu politycy Koalicji Obywatelskiej namawiali dzisiaj mieszkańców Podkarpacia do głosowania na tę partię w zbliżających się eurowyborach. Padły mocne słowa pod adresem Zjednoczonej Prawicy.

Saletyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na kurs „Nowe Życie z Bogiem”, który odbędzie się w dniach 7-9 czerwca br. Jest to kurs dla osób pełnoletnich, które doświadczają miłości Boga, jak i do tych, które nie wierzą, że jest to w ogóle możliwe.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie - Wypożyczalnia Muzyczna serdecznie zaprasza na spotkanie z Robertem Bartusikiem oraz na wernisaż jego wystawy.

W poniedziałek w szpitalu MSWiA przy ul. Krakowskiej otwarto Szpitalny Oddział Ratunkowy. To drugi SOR w Rzeszowie, który będzie niósł pomoc mieszkańcom regionu.