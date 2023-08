Prasówka 4.08.2023 Rzeszów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Rzeszowa

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

W ramach aktywizacji osób starszch Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne otrzymało dofinansowanie na zorganizowanie warsztatów fotograficznych dla seniorów. Kwota dofinasowania to blisko 8 tys. zł. W warsztatach weźmie udział 20 osób. Zapisy trwają do 13 sierpnia, są jeszcze wolne miejsca. W ramach warsztatów kursanci opanują podstawy fotografii portretowej oraz zaplanowane są 2 plenery fotograficzne. Jeden miejski a drugi na łonie natury. Zobacz wideo!

Rzeszowski Dom Kultury prowadzi przygotowania do nowego sezonu kulturalnego 2023/2024, w związku z czym zaprasza kreatywne i aktywne osoby do zasilenia zespołu instruktorów zajęć artystycznych, edukacyjnych oraz ruchowych. Placówka poszukuje ludzi z pasją i pozytywną energią, lubiących pracę z dziećmi i młodzieżą czy też dorosłymi i seniorami.

Fundacja "Most the Most" zaprezentowała wyniki I Konkursu "Nasz Zabytek". W województwie podkarpackim triumfował dworek w Hyżnem, zwany potocznie Dworkiem Sikorskiego. Dzięki temu gmina może liczyć na 1 mln zł dofinansowania na rewitalizację obiektu. To zasługa mieszkańców gminy, którzy aktywnie brali udział w głosowaniu.