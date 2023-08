Prasówka 31.08.2023 Rzeszów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Rzeszowa

Przedstawiamy 10 najpopularniejszych imion dla chłopców w Polsce w pierwszej połowie 2023 roku. To najświeższe dane dostępne na stronie: dane.gov. Sprawdź nasz ranking i dowiedz się, jakie znane osoby noszą te imiona.

Radni Rzeszowa podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta zgodzili się na jednorazowe wsparcie rzeczowe pod nazwą „Wyprawka #RzeszówToMY”, które ma trafić do rodziców nowo narodzonych dzieci. Wyprawka ma przysługiwać na dziecko urodzone od 1 września 2023 roku, zamieszkujące na terenie Rzeszowa.

Siatkarze Asseco Resovii rozpoczęli w czwartek przygotowania do sezonu 2023/2024. Na razie zespół trenuje bez reprezentantów. Kadrowicze Torey Defalco, Klemen Čebulj i Yacine Louati, Jakub Kochanowski, Karol Kłos, atakujący Stéphen Boyer i libero Paweł Zatorski dołączą do kolegów po zakończeniu sezonu reprezentacyjnego. Najpóźniej przyjedzie do Rzeszowa Torey Defalco. Zobacz wideo.