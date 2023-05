Prasówka 30.05.2023 Rzeszów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Rzeszowa

Szkocka wokalistka Maggie Reilly zasłynęła z takich przebojów jak Everytime We Touch, Wait, To France, Listen To Your Heart, Foreign Affair, Moonlight Shadow wydanego we współpracy z Mike'm Oldfieldem. Artystka była gwiazdą wieczoru podczas koncertu finałowego, na którym wystąpili także laureaci Dino Top Festiwal 2023,​​​​​ Tatiana Kopala, finalistka czwartej edycji "The Voice Kids", Roksana Węgiel, Paweł Stasiak z zespołem Papa D. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.