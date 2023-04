Prasówka 30.04.2023 z całego tygodnia w Rzeszowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Zajrzyjcie do galerii zdjęć, aby poznać najpiękniejsze murale Rzeszowa.

Dobry weterynarz w Rzeszowie jest bardzo często poszukiwanym specjalistą. W Rzeszowie nie brakuje gabinetów weterynaryjnych, dlatego postanowiliśmy przygotować dla Was ranking najlepszych weterynarzy w stolicy Podkarpacia. Sprawdź!

Warta 70,5 mln zł inwestycja odmulania zalewu w Rzeszowie realizowana przez Wody Polskie została uroczyście odebrana przez wiceministra infrastruktury, parlamentarzystów i samorządowców. W ramach robót główny wykonawca Transpol Lider wydobył i wywiózł 700 tys. metrów sześciennych osadu, dzięki czemu objętość zbiornika wzrosła dwukrotnie i wynosi obecnie ok. 1,2 mln metrów sześciennych.

“Secesja - stylowa jedność sztuk ”- nowa ekspozycja w Muzeum Okręgowym, warsztaty rodzinne „Bolek i Lolek wyruszają w świat” w Muzeum Dobranocek, prezentacja obrazu Janiny Ożóg-Czarnkowskiej „Na Rynku w Rzeszowie" w WDK, zabytkowe pojazdów, motocykle, sprzęt AGD i RTV w Muzeum Techniki i Militariów w Rzeszowie. To tylko niektóre z licznych atrakcji szykowanych na Noc Muzeów. Poznajcie program wydarzenia.

Majówka w 2023 r. startuje 29 kwietnia (w sobotę) i może potrwać nawet do 7 maja (w niedzielę). Podpowiadamy miejsca, w które można się wybrać z przyjaciółmi, z rodziną czy samemu i miło spędzić czas.

Do Rzeszowa dotarł pierwszy z kolejnych 14 nowych autobusów zamówionych podczas ubiegłorocznych wakacji. To przegubowy Solaris, napędzany sprężonym gazem ziemnym. Jest wyposażony w wiele technologicznych nowinek, na czele z systemem oczyszczania powietrza z wirusów.

Szeroki wybór roślin doniczkowych kwitnących i sadzonek krzewów oraz pnącz, a także ziół można było kupić w atrakcyjnej cenie na rzeszowskich targowiskach. Odwiedziliśmy dzisiaj Plac Targowy w Rzeszowie. Można tam kupić m.in. truskawki, poziomki, pomidory, bazylię, goździki. Ceny zaczynają się już od 1,50 zł. Na kolejnych slajdach pokazujemy, co się dzisiaj sprzedaje.

Location managerowie, scouci i producenci z całej Polski zwiedzają najciekawsze zakątki regionu. Być może wybiorą idealne plenery do filmów.

Czy rozumie współczesną młodzież, w jakim kierunku zmierza język polski, czy używanie uproszeń to droga "na skróty", czy lubi feminatywy, jaki neologizm go ostatnio zaskoczył i czy drażni go niewłaściwe akcentowanie czasowników w liczbie mnogiej. Między innym o tym rozmawialiśmy z prof. Janem Miodkiem, językoznawcą, członkiem Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, doktorem honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dwoje mieszkańców powiatu rzeszowskiego nie uniknie odpowiedzialności za włamania, jakich dopuścili się na terenie gminy Boguchwała. 42-letni mężczyzna i 49-letnia kobieta usłyszeli po sześć zarzutów. Ich zatrzymanie to efekt współpracy policjantów z komisariatu w Boguchwale i funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.