Prasówka 3.04.2023 Rzeszów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Rzeszowa

Siedem dni przed Wielkanocą Kościół wspomina triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Jest to święto nazywane Niedzielą Palmową. Ma ono swoją długą historię i na stałe zapisało się w polskiej tradycji.

Piękna. wiosenna pogoda zachęciła zarówno sprzedających, jak i kupujących do odwiedzin targowiska przy ulicy Dworaka w Rzeszowie. Rzeszowski bazar przyciąga przede wszystkim niskimi cenami i dużym wyborem towaru. Można tu kupić odzież damską, męską i dziecięcą które doskonale uzupełniają wiosenne stylizacje.

W sobotę po godz. 22 na al. Rejtana w Rzeszowie doszło do poważnego wypadku. Kierowca Peugeota 206 wjechał w latarnię. Na jezdnię spadły obydwie lampy, a zgięty słup nadaje się do wymiany. Kierowca został zabrany do szpitala.

Somethingski Trio to projekt wokalisty, kompozytora i multiinstrumentalisty Nikodema Soszyńskiego, który powraca do Rzeszowa z nowym albumem „Howl we are free”. Podczas sobotniego koncertu w Wojewódzkim Domu Kultury muzycy zagrali w składzie: Nikodem Soszyński, Martyna Bachowska oraz Magda Ślósarz. Na scenie usłyszeć można było gościnnie także Darię Kosiek, wokalistkę zespołu Wernyhora. Zobaczcie zdjęcia