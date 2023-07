Prasówka 28.07.2023 Rzeszów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Rzeszowa

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że w związku z organizowanym planem zdjęciowym do pełnometrażowego filmu fabularnego "Rage od Stars” dziś (czwartek) od godz. 17 do jutra, do godz. 5 oraz w piątek od godz. 17 do soboty do godz. 5 ulica Dworaka zostanie wyłączona z ruchu.