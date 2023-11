Prasówka 26.11.2023 Rzeszów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Rzeszowa

To był magiczny wieczór mówili przedsiębiorcy. Podczas XVI Gali Podkarpackiego Klubu Biznesu wyróżniono super firmy z naszego regionu. To wydarzenie uświetniły m.in. występy Andrzeja Piasecznego i Jerzego Kryszaka, a 132 tys. zł z aukcji trafi do dzieci znajdujących się w potrzebie.