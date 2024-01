Prasówka 24.01.2024 Rzeszów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Rzeszowa

Duża część (ponad 700 metrów) ulicy Załęskiej w Rzeszowie zostanie przebudowana. Chodzi o odcinek drogi od Zakładu Karnego do ulicy Spichlerzowej.

24 stycznia, o godz. 9:00 w Starym Spichlerzu w Boguchwale odbędą się pierwsze Targi Przedsiębiorczości organizowane przez Boguchwalskie Forum Rozwoju oraz Klub Przedsiębiorców Gminy Boguchwała. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak prowadzić własną działalność gospodarczą, to sprawdź program wydarzenia!

Pogoda znów daje się we znaki. Przez oblodzenie trakcji występują duże opóźnienia (nawet do kilku godzin) pociągów w południowo-wschodniej Polsce. Stoją m.in. pociągi z Rzeszowa do Tarnowa czy z Nowego Sącza do Krakowa.