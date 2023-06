Prasówka 22.06.2023 Rzeszów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Rzeszowa

Zakończył się nabór wniosków o przyjęcia do szkół ponadpodstawowych. Sprawdziliśmy, które klasy w Rzeszowie cieszyły się największą popularnością, a gdzie kandydatów jest niewielu.

Zajęcia z użyciem śmigłowca W-3 „Sokół” zorganizowane zostały na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Rzeszowie. Wzięło w nich udział pięciu ratowników z SGRW „Rzeszów 1”. Głównym celem zgrywania było doskonalenie technik ratowniczych z wykorzystaniem dźwigu pokładowego stosowanego do ewakuacji poszkodowanych z miejsc trudno dostępnych.

W środę, 21 czerwca tuż przed południem doszło do poważnego wypadku w centrum Rzeszowa. Na ulicy Lisa Kuli zderzyły się cztery samochody, dwie osoby zostały ranne. Kierowcy muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami w ruchu.

Aquaparki to najlepsze lekarstwo na upał. Parki wodne oferują wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, od zjeżdżalni przez pirackie statki po strefy relaksu i SPA. Dzięki temu nadają się świetnie jako atrakcja na weekend dla całej rodziny. Niestety, zabawa w aquaparku nie zawsze jest tania. Wybraliśmy 10 najlepszych polskich aquaparków, sprawdziliśmy cenniki i stworzyliśmy aktualny ranking cenowy najtańszych parków wodnych. Sprawdźcie, gdzie godzina zabawy kosztuje grosze.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rzeszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Kilkanaście podkarpackich winnic zaprezentuje się w projekcie Wschód Wina. Już tradycyjnie jest on częścią Europejskiego Stadionu Kultury.

Kiermasz Wyczytanych Książek zaplanowany jest na parkingu budynku biblioteki przy ul. Sokoła 13. 4 lipca w godzinach 10-17 i 5 lipca w godz. 10-15.

Będą to dwa wyjątkowe weekendy na Dziedzińcu Polskiego Radia Rzeszów. Na start (23 czerwca) - spektakl „Motel pod Mocnym Amorem” Przemysława Tejkowskiego w reżyserii Sławomira Gaudyna. Na scenie wystąpią rzeszowscy aktorzy Dagny Mikoś, Robert Chodur oraz Jagoda Rall.

49-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego, przy użyciu przedmiotu przypominającego broń, chciał zmusić wynajętych przez brata pracowników firmy, do malowania dachu budynku należącego do jego mamy, do ceny jaka według niego, była odpowiednia. Agresor został obezwładniony i przekazany w ręce policjantów. Usłyszał zarzut użycia groźby bezprawnej.