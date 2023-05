Prasówka 22.05.2023 Rzeszów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Rzeszowa

Na tyczyńskim Rynku zorganizowana została dziś impreza "Powrót do przeszłości". Podróż w czasie rozpoczął zlot samochodów zabytkowych.

Rzeszów wraca do stref biletowych. Chcąc dojechać do podrzeszowskich gmin obsługiwanych przez MPK, pasażerowie będą musieli zapłacić za pojedynczy bilet nie 5 zł jak do tej pory, a 6,20.

W niedzielę, 21 maja piękna pogoda sprzyjała handlującym na targowisku w Sokołowie Małopolskim. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się kwiaty, zioła i krzewy. Do wyboru było też mnóstwo letnich ubrań, czy sprzętów sportowych. Mnóstwo ludzi kupowało rowerki dla dzieci i hulajnogi. Zobaczcie na zdjęciach, czym jeszcze handlowano!