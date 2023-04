Prasówka 21.04.2023 Rzeszów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Rzeszowa

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o nałożeniu kary ponad 820 tys. zł na APCOA Parking Polska i wystąpieniu o wyjaśnienia do spółek ATPark i Europark. Chodzi o sposoby ograniczania składania reklamacji, twierdzenie o możliwości czasu wydłużenia odpowiedzi oraz straszenia klientów poniesieniem kosztów windykacyjnych i egzekucyjnych.

Filia nr 3 przy ul. Krzyżanowskiego zaprasza 21 kwietnia do udziału w akcji wymiany roślin i do wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Ziemi.

Prasówka 21.04 Rzeszów: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rzeszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nasze magnolie zapraszają do podziwiania ich urody. Podczas spaceru koniecznie udajcie się więc w stronę dawnej Ujeżdżalni - poleca Muzeum - Zamek w Łańcucie. Magnolia to rodzaj drzew lub krzewów. Roślina zazwyczaj ma efektowne, duże kwiaty. Ich barwa jest różna - od białej do czerwonej, poprzez różne odcieni różu. Wyhodowano także odmiany o kwiatach żółtych.