Prasówka 2.04.2023 Rzeszów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Rzeszowa

Prasówka Rzeszów 2.04: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Somethingski Trio to projekt wokalisty, kompozytora i multiinstrumentalisty Nikodema Soszyńskiego, który powraca do Rzeszowa z nowym albumem „Howl we are free”. Podczas sobotniego koncertu w Wojewódzkim Domu Kultury muzycy zagrali w składzie: Nikodem Soszyński, Martyna Bachowska oraz Magda Ślósarz. Na scenie usłyszeć można było gościnnie także Darię Kosiek, wokalistkę zespołu Wernyhora. Zobaczcie zdjęcia