Prasówka 16.04.2023 Rzeszów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Rzeszowa

Trasa największego w Polsce targu roślin doniczkowych w atrakcyjnych cenach zawitała ponownie do Rzeszowa z wiosenną edycją. Zobaczcie wideo.

Podkarpacka Komisja Filmowa na wnioski aplikacyjne czeka do 8 maja. Warunkiem udziału w konkursie jest powiązanie produkcji z województwem podkarpackim poprzez m.in. tematykę, twórców lub miejsce realizacji filmu.

„Rocznik” Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego to coroczna wystawa podsumowująca dokonania twórcze członków zrzeszonych w stowarzyszeniu.

Mamy już wiosnę 2023 roku i wstępne dane zostały oficjalnie potwierdzone. Wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Rzeszowie i na Podkarpaciu zarówno na koniec ubiegłego roku, jak i w pierwszych miesiącach br. Jeśli chodzi o ceny to w opinii ekspertów pozostają one praktycznie na tym samym poziomie.