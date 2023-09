Prasówka 12.09.2023 Rzeszów. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Rzeszowa

Obok Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie mozna oglądać plenerową wystawę ikon autorstawa pochodzcego z Mielca zakonnika, brata Marcina Świądra.

W sobotę, 9 września, w Kamieniu uroczyście po raz 21 obchodzony był Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego. Jak co roku, była to okazja do podziękowania za codzienny trud wkładany w działania na rzecz osób niepełnosprawnych, były okazje do rozmów i wspólnej zabawy.